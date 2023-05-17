Идеально к чаю: рецепт соленых бубликов с творогом за 15 минут

Эти баранки готовятся очень быстро и станут отличным дополнением к чаю или кофе или вкусным перекусом.

Ингредиенты:

– кисломолочный творог;

– твердый сыр;

– яйцо;

– мука;

– соль;

– разрыхлитель.

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Способ приготовления.

1. Высыпьте в миску кисломолочный творог, натертый сыр, яйцо и соль. Перемешайте.

2. Добавьте муку, разрыхлитель и замешайте мягкое тесто. Положите его в пленку на 15-20 минут.

3. Разделите тесто на 5 частей. Раскатайте их в колбаски и сформируйте баранки.

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4. Противень застелите пергаментом и выложите на него баранки. Смажьте их взбитым желтком и посыпьте кунжутом.

5. Поставьте баранки в нагретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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