Ідеально до чаю: рецепт солоних бубликів з сиром за 15 хвилин
Ці бублики готуються дуже швидко та стануть чудовим доповненням до чаю чи кави або смачним перекусом.
Інгредієнти:
– кисломолочний сир;
– твердий сир;
– яйце;
– борошно;
– сіль;
– розпушувач.
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Спосіб приготування.
1. Висипте у миску кисломолочний сир, натертий твердий сир, яйце та сіль. Перемішайте.
2. Додайте борошно та розпушувач і замішайте м'яке тісто. Покладіть його в плівку на 15-20 хвилин.
3. Поділіть тісто на 5 частин. Розкачайте їх у ковбаски та сформуйте бублики.
4. Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього бублики. Змастіть їх збитим жовтком та посипте кунжутом.
5. Поставте бублики у нагріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.
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