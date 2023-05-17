Ідеально до чаю: рецепт солоних бубликів з сиром за 15 хвилин

Ці бублики готуються дуже швидко та стануть чудовим доповненням до чаю чи кави або смачним перекусом.

Інгредієнти:

– кисломолочний сир;

– твердий сир;

– яйце;

– борошно;

– сіль;

– розпушувач.

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Спосіб приготування.

1. Висипте у миску кисломолочний сир, натертий твердий сир, яйце та сіль. Перемішайте.

2. Додайте борошно та розпушувач і замішайте м'яке тісто. Покладіть його в плівку на 15-20 хвилин.

3. Поділіть тісто на 5 частин. Розкачайте їх у ковбаски та сформуйте бублики.

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4. Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього бублики. Змастіть їх збитим жовтком та посипте кунжутом.

5. Поставте бублики у нагріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

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