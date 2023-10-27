Дев'ять порід собак, які завжди виглядають як цуценята

Здебільшого собаки виростають, коли дорослішають. Проте є певні породи, які залишаються маленькими попри дорослішання, і до старості зберігають молодий вигляд.

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Видання Best Life назвало 9 порід собак, які завжди виглядають як цуценята. Вони ідеальні для життя у квартирах, особливо, коли вдома є діти.

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Йоркширський тер'єр

Ви можете впізнати йоркширського тер’єра за його фірмовою довгою шерстю. Кінолог Даніел Когілл пояснив, що вони виглядатимуть, як цуценята, практично все життя.

Це одна з найменших порід собак, яка в середньому досягає 3-4 кг. Чистокровний йорк не буде важити більш як 12 кг.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль виростає трохи більшим за йоркширського тер’єра, типова вага цієї породи собак становить від 5 до 9 кг, за словами Когіла.

Ця чарівна порода має приємну вдачу і стає чудовим домашнім улюбленцем. А завдяки своїм великим висунутим вухам вони назавжди виглядають як цуценята.

Ши-цу

Ши-цу за розмірами знаходиться між йоркширським тер'єром і кавалер-кінг-чарльз-спанієлем. Ветеринар Патрік Холмбо з Cooper Pet Care пояснив, що максимальний розмір цього пса від 3,5 кг до 7 кг. Завдяки цьому така порада буде завжди виглядати як цуценя.

За даними Американського кінологічного клубу (AKC), ши-цу також відома особливою любов’ю до дітей.

Іграшковий пудель

Якщо ви шукаєте розумну домашню тварину, схожу на цуценя, то це іграшковий пудель. Ці собаки в середньому важатьдо 3 кг.

Йоркіпу

Кортні Джексон, ветеринар і засновник The Pets Digest, каже, що ви також можете отримати таку ж цуценячу зовнішність від будь-чого, змішаного з той-пуделем, як-от йоркіпу, який є гібридною породою собак, отриманою в результаті розведення йоркширського тер’єра та або мініатюрного пуделя.

"Одна з головних причин, чому йоркіпу завжди виглядають як цуценя, — це їхні великі щенячі очі", — зазначає Джексон. Вони зазвичай досить активні навіть до похилого віку і мають молодий дух.

Мальтез

Мальтійська болонка також належить до групи собак. Вони виростають лише до 3-4 кг, коли повністю виростають. Загалом це дуже крихітна, пухнаста біла порода, яка іноді більше схожа на ягнят, а не на собаку.

Померанський шпіц

Померанці важать лише від 1,5 до 4 кг, і вони насправді не змінюють свій зовнішній вигляд, коли стають старшими. Так вони все життя будуть виглядати як цуценя. Це жвава, пухнаста маленька порода, яка любить грати та проявляти свою присутність.

Чихуахуа

Чихуахуа – це ще одна порода, зовнішній вигляд якої з часом практично не змінюється, а це означає, що вони назавжди залишаться крихітними.

Чихуахуа, як правило, виглядають досить молодими до похилого віку, головним чином через їх маленький зріст і великі очі в порівнянні з рештою тіла.

Бішон фрізе

Бішон фрізе – маленька та міцна собака, яка може вирости до 9 кг. Їхня м’яка, часто пухнаста шерсть також допомагає зберегти молодий вигляд. Вони добре ладнають з дітьми.

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