Діяльність УПЦ МП в Україні: Верховна Рада заборонила російську церкву

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 8371, який забороняє в країні російську православну церкву та підконтрольну їй УПЦ.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за це "історичне рішення" проголосувало 265 народних депутатів.

Гончаренко пояснив, що закон (картка закону 8371) встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється. У законі визначається, що саме розуміється під такими зв’язками, надається строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків.

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Також закон визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги й надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Голосування за заборону УПЦ МП. Джерело: t.me/yzheleznyak/9631

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що проти ухвалення закону 8371 виступило 29 народних обранців (серед них є й "Слуга народу"), а четверо – утримались.

Історія законопроєкту про заборону московських церков

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розробила законопроєкт №8371, який спрямований на припинення зв'язків підпорядкування українських релігійних організацій із релігійними центрами в державі-агресорі. Документ не передбачає жодних релігійних обмежень, а його головною метою є захист національної безпеки України.

Профільний комітет Верховної Ради врахував застереження, висловлені різними релігійними організаціями України, і зосередив увагу на Російській православній церкві (РПЦ). Згідно з законопроєктом, діяльність РПЦ в Україні забороняється через її ворожу та антиукраїнську сутність.

До тексту законопроєкту були внесені нові статті та доповнення, які уточнюють ознаки афілійованості з РПЦ. Зокрема, до критеріїв додали факти розповсюдження ідеології "русского міра" та судові вироки за державну зраду й колабораціонізм, винесені керівникам релігійних організацій.

Законопроєкт також підкреслює світський характер державної політики щодо релігійних організацій. ДЕСС отримає повноваження розширювати свої заходи від релігієзнавчої експертизи до комплексного дослідження, яке може бути ініційоване державними органами, місцевим самоврядуванням або громадянами на основі повідомлень у ЗМІ.

Нововведенням другого читання є розділ, що дозволяє державі та місцевому самоврядуванню розпочинати процеси припинення користування державним або комунальним майном релігійними організаціями, які порушують закон.

Ще одним важливим доповненням є норми, що впорядковують пільгові умови користування культовим майном для релігійних організацій, надаючи чіткі визначення цього майна в українському законодавстві.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Йдеться про Кіровоградську та Олександрійську єпархії.

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