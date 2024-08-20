Деятельность УПЦ МП в Украине: Верховная Рада запретила российскую церковь

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 8371, запрещающий в стране российскую православную церковь и подконтрольную ей УПЦ.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, за это "историческое решение" проголосовало 265 народных депутатов.

Гончаренко пояснил, что закон (карточка закона 8371) устанавливает ограничение религиозным организациям на связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается. В законе определяется, что именно понимается под такими связями, предоставляется срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей.

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Закон также определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования и предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Голосование за запрет УПЦ МП. Источник: t.me/yzheleznyak/9631

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что против принятия закона 8371 выступило 29 народных избранников (среди них есть и "Слуга народа"), а четверо - воздержались.

История законопроекта о запрете московских церквей

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) разработала законопроект №8371, направленный на прекращение связей подчинения украинских религиозных организаций с религиозными центрами в государстве-агрессоре. Документ не предусматривает никаких религиозных ограничений, а его главная цель – защита национальной безопасности Украины.

Профильный комитет Верховной Рады учел оговорки, высказанные разными религиозными организациями Украины, и сосредоточил внимание на Русской православной церкви (РПЦ). Согласно законопроекту деятельность РПЦ в Украине запрещается из-за ее враждебной и антиукраинской сущности.

В текст законопроекта были внесены новые статьи и дополнения, уточняющие признаки аффилированности с РПЦ. В частности, к критериям добавили факты распространения идеологии русского мира и судебные приговоры за государственную измену и коллаборационизм, вынесенные руководителям религиозных организаций.

Законопроект также подчеркивает светский характер государственной политики в отношении религиозных организаций. ДЭСС получит полномочия расширять свои мероприятия от религиоведческой экспертизы до комплексного исследования, которое может быть инициировано государственными органами, местным самоуправлением или гражданами на основе сообщений в СМИ.

Нововведением второго чтения является раздел, позволяющий государству и местному самоуправлению вступать в процесс прекращения пользования государственным или коммунальным имуществом религиозными организациями, нарушающими закон.

Еще одним важным дополнением есть нормы, упорядочивающие льготные условия пользования культовым имуществом для религиозных организаций, предоставляя четкие определения этого имущества в украинском законодательстве.

Напомним, ранее СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Речь идет о Кировоградской и Александрийской епархиях.

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