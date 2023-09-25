Дієтологи назвали 3 гарніри, від яких варто відмовитись жінкам, які хочуть зберегти фігуру

Від деяких гарнірів можна набрати вагу. Але якщо їх правильно готувати, цього не станеться. Ми підкажемо, як зробити гарніри безпечними для фігури.

Про це пише Час Дій.

Картопля

Варену картоплю краще подавати теплою, щоб знизити калорійність гарніру. В такому крохмаль перетворюється на резистентний, схожий на клітковину, який зберігає відчуття ситості. Однак важливо, щоб картопля була не гарячою, інакше це може призвести до надмірного набору ваги. Перед смаженням картоплі її краще нарізати і залишити у воді на ніч, це допоможе зменшити вміст крохмалю на 80%.

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Рис

Рис також рекомендується споживати в охолодженому стані, оскільки це менш калорійна альтернатива гарячому рису. Крім того, лікарі рекомендують готувати крохмалисті продукти, включаючи рис, при невеликих температурах, щоб зменшити вміст калорій:

Варити при 60-70°C.

Тушкувати в духовці при 100-120°C.

Важливо не доводити його до повної готовності, залишити "аль денте" стан, щоб організм спалив більше калорій.

Макарони

Цей крохмалистий гарнір також треба споживати ледь теплим. Подібно до картоплі та рису, це допомагає знизити калорійність і зберігає відчуття ситості. Важливо уникати кетчупу та майонезу, вибираючи натуральні овочеві соуси.

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