Дієтологи назвали 8 овочів з низьким рівнем вуглеводів

Вуглеводи є важливими поживними компонентами та головним джерелом енергії для організму. Але людям із певними захворюваннями, такими як діабет, інсулінорезистентність та метаболічний синдром, потрібно бути обережними у споживанні вуглеводів.

Важливо враховувати, що такі люди не повинні виключати вуглеводи із раціону повністю (крім випадків, коли це рекомендовано лікарем). Вони мають звертати увагу на тип і кількість вуглеводів, а також на поєднання їх з іншими продуктами, як рекомендує Американська діабетична асоціація (ADA). Це допоможе контролювати рівень цукру в крові і запобігати його стрибкам.

Вуглеводи зустрічаються в різних групах продуктів, а не лише в зернових. Молочні продукти, фрукти, бобові та овочі також містять цю поживну речовину в різних кількостях.

Наприклад, шпинат є відмінним джерелом заліза, кальцію, магнію, калію, фолатів і антиоксидантів. Цей овоч має потенціал допомагати контролювати симптоми захворювань, пов'язаних з обміном речовин і діабетичною нейропатією.

Капуста багата вітамінами і мінералами, включаючи селен, що сприяє виробництву антиоксидантів у організмі та запобігає пошкодженню клітин.

Цвітна капуста є джерелом фолатів, калію, клітковини та вітамінів С і К. Вона містить антиоксидант протокатехінову кислоту, який допомагає запобігти запаленню при діабеті.

Кабачки містять вітамін C, калій та фолати, при цьому мають низький вміст вуглеводів і не підвищують рівень цукру в крові.

Артишоки є багатими на клітковину, що сповільнює всмоктування цукру в кров і допомагає підтримувати стабільний рівень енергії.

Броколі містять вітаміни C і K, клітковину, фолієву кислоту і калій. Цей овоч також має протидіабетичні властивості, зменшуючи запалення в організмі.

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Спаржа має низький глікемічний індекс і вміст клітковини, що робить її ідеальним вибором для людей з діабетом.

Брюссельська капуста має високий вміст клітковини і сприяє контролю цукру в крові, а також має інші корисні властивості для здоров'я.

Збалансований підхід до споживання цих овочів може допомогти людям з різними захворюваннями підтримувати здоров'я і контролювати рівень цукру в крові.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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