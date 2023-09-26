Дієтологи відповіли, чому яблука не варто обирати в якості перекусу

Лікарі розвіяли міф про користь яблук у якості перекусу. Вони рекомендують утриматися від споживання яблук між основними прийомами їжі.

На думку експертів, велика кількість глюкози і фруктози, яка міститься у яблуках тільки підсилюює апетит. Крім того, яблука знижує рівень енергії, зазначає Ukr.Media.

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Ідеальним перекусом обов'язково повинен бути білок, оскільки з білка можуть синтезуватися як білки, так і вуглеводи. Якщо ж обрати яблуко, ви отримаєте лише фруктозу і глюкозу, разом з харчовими волокнами.

Найкращий момент для споживання яблук - після основного прийому їжі. Тверді фрукти можуть сприяти очищенню зубної емалі і підходять для раціону після основної їжі.

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