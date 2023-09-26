Диетологи ответили, почему яблоки не следует выбирать в качестве перекуса

Врачи развеяли миф о пользе яблок в качестве перекуса. Они рекомендуют воздержаться от употребления яблок между основными приемами пищи.

По мнению экспертов, большое количество глюкозы и фруктозы, содержащейся в яблоках, только усиливает аппетит. Кроме того, яблоки снижают уровень энергии, отмечает Ukr.Media.

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Идеальным перекусом обязательно должен быть белок, поскольку из белка могут синтезироваться как белки, так и углеводы. Если же выбрать яблоко, вы получите только фруктозу и глюкозу вместе с пищевыми волокнами.

Лучший момент для потребления яблок – после основного приема пищи. Твердые фрукты могут способствовать очищению зубной эмали и подходят для рациона после еды.

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