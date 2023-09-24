Ученые рассказали, как на самом деле снизить уровень холестерина

Ваш врач сообщает вам, что уровень холестерина у вас высокий и вам нужно работать над диетой в течение шести месяцев, чтобы увидеть, удастся ли снизить этот показатель. В этой связи у вас может возникнуть вопрос о возможности использования добавок для облегчения этого процесса.

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Приложения могут оказаться полезными, но сами по себе они не смогут полностью заменить важные диетические изменения. Тем не менее, существуют научные доказательства того, что прием определенных добавок совместно с правильной диетой может влиять на уровень холестерина, пишет Sciense Alert.

Почему уровень холестерина важен?

Прежде всего, важно понять, что существуют два основных типа холестерина, влияющих на ваш риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Эти два типа переносятся в крови в молекулах, называемых липопротеинами:

Липопротеины низкой плотности или холестерин ЛПНП: Этот тип холестерина часто называют "плохим". Он переносит холестерин из печени в разные клетки по всему организму. Высокий уровень LDL-холестерина может привести к образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Липопротеины высокой плотности или холестерин ЛПВП: Этот тип холестерина называют "хорошим". Он помогает выводить избыток холестерина из крови и отправляет его обратно в печень для обработки и выведения. Повышенные уровни холестерина ЛПВП связаны со снижением риска сердечных заболеваний и инсульта.

Роль диеты в контроле холестерина

Диета играет ключевую роль в снижении уровня холестерина в крови, особенно LDL холестерина (плохого). Основные аспекты здоровой диеты включают в себя:

Потребление больше ненасыщенных (здоровых) жиров, таких как оливковое и авокадо.

Ограничение потребления насыщенных (нездоровых) жиров, таких как животные жиры, и трансжиров, которые могут находиться в печенье, пирогах и других изделиях.

Включение в рацион много клетчатки, в частности, растворимой клетчатки, которая может помогать удалять избыток холестерина из организма через фекалии. Эту клетчатку можно найти в таких продуктах как фрукты, овощи, овес, ячмень, бобы и чечевица.

Рассмотрим добавки, которые могут помочь:

Растворная клетчатка Добавки, содержащие растворимую клетчатку, такую как инулин или псилиум, могут помогать снизить уровень холестерина. Эта клетчатка взаимодействует с холестериновыми молекулами и помогает им выводиться из организма через фекалии. Пробиотики Пробиотики могут помочь снизить уровень холестерина через различные механизмы, включая влияние на обработку холестерина в клетках и содействие выведению холестерина из организма через кишечник. Красный дрожжевой рис Эта добавка имитирует действие статинов и может влиять на уровень холестерина. Она доступна в форме капсул.

Важно помнить, что всегда следует обсуждать прием каких-либо добавок со своим врачом или диетологом, особенно если вы принимаете другое лекарство или имеете другие проблемы со здоровьем. Кроме того, добавки должны быть составной частью комплексного подхода к снижению риска сердечных заболеваний, включая изменения в образе жизни и возможно назначение лекарственных препаратов, таких как статины, если это необходимо по медицинским показаниям.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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