Можно ли пить дождевую воду: научная точка зрения
Дождевая вода может быть безопаснее водопроводной. Однако это не означает, что дождевую воду нужно пить.
Как сообщает ScienceNotes, большинство дождей абсолютно безопасны. Дождевая вода настолько чиста, сколь чиста емкость, в которую ее набрали.
Отмечается, что для питья можно собрать только дождь, который "упал прямо с неба". Если капли дождя стекали с растений и деревьев – вода не пригодна к употреблению.
Ученые говорят, что кипячение и фильтрация дождевой воды делает ее еще более безопасной для питья.
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"Весь дождь, всюду на планете, сейчас содержит вредные для здоровья уровни PFAS (полифторалкильные вещества) и микропластик, но большинство водопроводной воды также содержат эти вещества", – добавили эксперты.
Когда нельзя пить дождевую воду
Дождь проходит через атмосферу, прежде чем упасть на землю, поэтому она собирает пыль, пыльцу и загрязняющие вещества в воздухе. Обычно это не большая проблема, поскольку вы все равно вдыхаете эти частицы. Однако не стоит собирать дождевую воду в местах у фабрик, химических заводов или электростанций.
Дождевая вода, безопасная для питья
Сообщается, что большинство дождевой воды безопасно для питья. Фактически большинство населения мира пьет дождь. Уровень загрязнения, пыльцы, плесени и других загрязнений низкий — возможно ниже, чем в водопроводной воде.
Делаем дождевую воду более безопасной
Два ключевых шага, которые вы можете сделать, чтобы улучшить качество дождевой воды, это кипятить ее и фильтровать. Кипячение убивает большинство патогенов. Простая фильтрация через кофейный фильтр удаляет пыль, пыльцу и кусочки насекомых.
Как собрать дождь для получения питьевой воды
Важно, как вы собираете дождевую воду. Собирайте дождь прямо с неба в чистое ведро или миску. В идеале используйте продезинфицированную емкость или емкость, которую мыли в посудомоечной машине. Оставьте дождевую воду по крайней мере на час, чтобы тяжелые частицы осели на дно, или пропустите воду через кофе-фильтр, чтобы удалить мусор. Хотя это необязательно, охлаждение дождевой воды замедляет рост большинства микроорганизмов, которые она может содержать.
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