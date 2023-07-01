Врач Татьяна Лакуста объяснила, почему нельзя пить соду, особенно при изжоге

В соцсетях часто можно увидеть советы, как полезно пить воду с содой, особенно натощак. Однако врачи шокированы такими методиками самолечения.

Татьяна Лакуста, врач-диетолог и основательница Prevent Way Clinic, предупредила, что употребление пищевой соды не по назначению может значительно навредить. Особенно этот "лайфхак" опасен для тех, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Врач говорит, что в последнее время заметила, что украинцы без оговорки употребляют соду от рака, борются таким образом с ожирением и лечат гинекологические проблемы. ⠀

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Для таких людей она напомнила, что профессор Неумывакин во времена СССР лечил перекисью и содой все болезни. "Если вы его поклонник – критическое мышление вам в помощь. Последователи нетрадиционной медицины до сих пор проводят марафоны очищения, прошу поинтересоваться возможными последствиями, а не только отличными отзывами. У всего всегда есть обратная сторона и побочный эффект – об этом говорить следует сразу после объявления ожидаемых положительных эффектов", – подчеркнула Татьяна Лакуста.⠀

Она сослалась на осмотр специалистов в Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics о неправильном употреблении соды. В этом обзоре отмечалось, что пищевую соду можно употреблять только в кулинарии.

Тем, кто считает, что сода поможет избавиться от изжоги, врач Лакуста напомнила об "эффекте рикошета": "Резкое шелушение рН в желудке вызывает стимуляцию желудочной секреции в ответ из-за растяжения стенок желудка углекислым газом".⠀

"Вот вам химия, которую вы запускаете в желудке: NaHCO3 (сода) + HCl (желудочная кислота) получаем NaCl (поваренная соль) + CO2 (углекислый газ) + H2O (вода). После соды повышается вторично кислотность, а если язва - риски осложнения очень растут. Не избегайте врача, не лечитесь на уровне знаний бабушки-травницы в XXI веке", – подчеркнула экспертка.⠀

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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