Лікарка Тетяна Лакуста пояснила, чому не можна пити соду, особливо при печії

У соцмережах часто можна побачити поради, як корисно пити воду з содою, особливо натщесерце. Однак лікарі шоковані такими методиками самолікування.

Тетяна Лакуста, лікарка-дієтологиня та засновниця Prevent Way Clinic, застерегла, що вживання харчової соди не за призначенням може значно нашкодити. Особливо цей "лайфхак" небезпечний для тих, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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Лікарка каже, що останнім часом помітила, що українців без застереження вживають соду від раку, борються таким чином з ожирінням та лікують гінекологічні проблеми. ⠀

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Для таких людей вона нагадала, що професор Неумивакін у часи СРСР лікував перекисом та содою всі хвороби. "Якщо ви його шанувальник – критичне мислення вам на допомогу. Послідовники нетрадиційної медицини до тепер проводять марафони очищення, прошу поцікавитись можливими наслідками, а не лише чудовими відгуками. У всього завжди є зворотний бік і побічний ефект – про це говорити треба відразу після оголошення очікуваних позитивних ефектів", – наголосила Тетяна Лакуста.⠀

Вона послалася на огляд фахівців у Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics про неправильне вживання соди. У цьому огляді зазначалося, що харчову соду можна вживати лише в кулінарії.

Тим, хто вважає, що сода допоможе позбутися печії, лікарка Лакуста нагадала про "ефект рикошету": "Різке залужування рН в шлунку викликає стимуляцію шлункової секреції у відповідь через розтягнення стінок шлунка вуглекислим газом".⠀

"Ось вам хімія, що ви запускаєте у шлунку: NaHCO3 (сода) + HCl (шлункова кислота) отримуємо NaCl (кухонна сіль) + CO2 (вуглекислий газ) + H2O (вода). Після соди підвищується вдруге кислотність, а якщо виразка - ризики ускладнення дуже зростають. Не уникайте лікаря, не лікуйтеся на рівні знань бабці-травниці у XXI столітті", – наголосила експертка.⠀

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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