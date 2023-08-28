Ученые объяснили, безопасно ли повторно кипятить воду

Кипятить воду перед употреблением – необходимость, которая позволит уничтожить возможные бактерии и микробы, содержащиеся в жидкости. Однако можно ли повторно кипятить воду.

Издание ScienceNotes сообщает о химических и физических свойствах воды, которую кипятили повторно.

Что происходит, когда вы кипятите воду

Когда вы кипятите чистую воду, ее химический состав остается неизменным. Независимо от того, сколько раз вы ее кипятите, у вас чистая вода.

Повторное кипячение питьевой, минеральной и родниковой воды изменяет ее химический состав, поскольку вода содержит другие соединения. Это потому, что когда вы кипятите воду, часть ее теряется в атмосферу в виде пара, концентрируя оставшиеся химические вещества. Это не угрожает здоровью, хотя повторное кипячение жесткой воды может привести к образованию меловой белой накипи внутри чайника и водонагревателя.

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Накипь в основном состоит из карбоната кальция (CaCO 3), гидроксида магния (Mg(OH) 2) и сульфата кальция (CaSO 4). Большинство людей считают, что эти минералы улучшают вкус воды и делают ее более полезной. Однако повторное кипячение воды с высоким содержанием кальция (жесткой воды и минеральной воды) может быть опасным для людей с камнями в желчном пузыре, почках, для тех, кто страдает артритом или атеросклерозом.

Вызывает ли повторно кипяченая вода рак?

Употребление кипяченой питьевой воды не вызывает рака. Но это может увеличить риск развития рака (из-за пестицидов и других химических веществ), метгемоглобинемии (из-за нитратов в удобрениях) и токсичности мышьяка (мышьяк, природный или из отходов). Свинец также концентрируется при повторном кипячении.

Если вы пользуетесь колодезной водой или беспокоит свинец из водопровода, вы можете проверить свою воду. Имейте в виду, что повторное кипячение существенно не увеличивает концентрацию нежелательных химических веществ, уже имеющихся в воде. Загрязненную исходную воду следует отфильтровывать перед кипячением один раз, реже – дважды. Незагрязненную воду безопасно кипятить и кипятить.

Основная опасность кипяченой воды

Один из реальных рисков для здоровья, связанный с повторным кипячением воды, состоит в том, что она может перегреться и создать опасность ожога. Повторное кипячение воды выводит из воды растворенные газы, делая ее плоской. Может возникнуть перегревание, что сделает воду горячей, чем ее обычная температура кипения, и это приведет к ее "взрывному кипению". По этой причине повторно кипятить воду, например, в микроволновке – плохая идея.

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Повторное кипячение воды может повлиять на вкус.

Это потому, что пресная вода содержит много крошечных пузырьков воздуха. Когда вы нагреваете воду, растворенные газы несколько повышают кислотность воды, позволяя лучше извлекать ароматные молекулы. Некоторые люди также утверждают, что кипяченая вода имеет неприятный вкус. Поэтому лучше всего заваривать кофе или чай на кипяченой пресной холодной воде.

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