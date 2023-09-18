Чи можна пити дощову воду: наукова точка зору

Дощова вода може бути безпечнішою за водопровідну. Однак це не означає, що дощову воду треба пити.

Як повідомляє ScienceNotes, більшість дощів абсолютно безпечні. Дощова вода настільки чиста, наскільки чиста місткість, в яку її набрали.

Зазначається, що для пиття можна назбирати тільки дощ, який "впав прямо з неба". Якщо краплі дощу стікали з рослин та дерев – така вода не придатна до вживання.

Науковці кажуть, що кип’ятіння та фільтрація дощової води робить її ще безпечнішою для пиття.

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"Увесь дощ, усюди на планеті, зараз містить шкідливі для здоров’я рівні PFAS (поліфторалкільні речовини) і мікропластик, але більшість водопровідної води також містить ці речовини", – додали експерти.

Коли не можна пити дощову воду

Дощ проходить через атмосферу, перш ніж впасти на землю, тому він збирає пил, пилок і забруднюючі речовини в повітрі. Зазвичай це не є великою проблемою, оскільки ви все одно вдихаєте ці частинки. Однак не варто збирати дощову воду у місцях біля фабрик, хімічних заводів чи електростанцій.

Дощова вода, безпечна для пиття

Повідомляється, що більшість дощової води безпечна для пиття. Фактично більшість населення світу п’є дощ. Рівень забруднення, пилку, цвілі та інших забруднень низький — можливо, нижчий, ніж у водопровідній воді.

Робимо дощову воду безпечнішою

Два ключові кроки, які ви можете зробити, щоб покращити якість дощової води, це кип’ятити її та фільтрувати. Кип'ятіння вбиває більшість патогенів. Проста фільтрація через кавовий фільтр видаляє пил, пилок і шматочки комах.

Як зібрати дощ для отримання питної води

Важливо, як ви збираєте дощову воду. Збирайте дощ прямо з неба в чисте відро або миску. В ідеалі використовуйте продезінфіковану місткість або місткість, яку мили в посудомийній машині. Залиште дощову воду принаймні на годину, щоб важкі частинки осіли на дно, або пропустіть воду через фільтр для кави, щоб видалити сміття. Хоча це необов’язково, охолодження дощової води сповільнює ріст більшості мікроорганізмів, які вона може містити.

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