Дієтологиня назвала основні принципи здорового харчування для школярів та ідеї для шкільного обіду
Дієтологиня Софія Шпак надає поради щодо здорового харчування для школярів, зокрема, як правильно збалансувати їх шкільне харчування.
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Принципи здорового харчування для школярів
- Достатня кількість клітковини: Важливо включати продукти, багаті клітковиною, в дієту школяра. Клітковина сприяє насиченню, містить корисні мінерали і покращує мікрофлору. Цей компонент зазвичай міститься в овочах, фруктах і зелені.
- Мінімум солі та цукру: Важливо обмежувати споживання солі та цукру. Зайва сіль може підвищити артеріальний тиск, а цукор сприяє надлишковій вазі.
- Уникайте ультраперероблених продуктів: Слід уникають страв, які пройшли значну обробку, таких як ковбаси, сосиски, плавлені сирки тощо. Ці продукти часто багаті трансжирами і можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.
- Давайте дітям напої без цукру: Максимальна денна кількість цукру для дітей — 20 грамів. Важливо обирати напої з меншою кількістю цукру, а проста вода залишається найкращим способом зберегти гідрацію.
Шкільний обід: ідеї
- Універсальна страва: Можна приготувати цільнозерновий хліб з улюбленим сиром дитини, огірками, перцем, та салатом, а як десерт подати фрукти.
- Солодкий варіант: Для солодкого обіду можна зробити тост з горіховою пастою та бананом.
- Учнівська шаурма: Ще один варіант – приготувати підсмажений змащений сиром лаваш з огірками, морквою, зеленню та відвареним філе птиці.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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