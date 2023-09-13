Диетолог назвала основные принципы здорового питания для школьников и идеи для школьного обеда

Диетолог София Шпак дает советы по здоровому питанию для школьников, в частности, как правильно сбалансировать их школьное питание.

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Принципы здорового питания для школьников

Достаточное количество клетчатки: Важно включать продукты, богатые клетчаткой, в диету школьника. Клетчатка способствует насыщению, содержит полезные минералы и улучшает микрофлору. Этот компонент обычно содержится в овощах, фруктах и зелени. Минимум соли и сахара: Важно ограничивать потребление соли и сахара. Излишняя соль может повысить АД, а сахар способствует избыточному весу. Избегайте ультрапереработанных продуктов: Следует избегать блюд, прошедших значительную обработку, таких как колбасы, сосиски, плавленые сырки и т.д. Эти продукты часто богаты трансжирами и могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте детям напитки без сахара: Максимальное дневное количество сахара для детей – 20 граммов. Важно выбирать напитки с меньшим количеством сахара, а простая вода остается самым лучшим способом сохранить гидрацию.

Школьный обед: идеи

Универсальное блюдо: Можно приготовить цельнозерновой хлеб с любимым сыром ребенка, огурцами, перцем и салатом, а в качестве десерта подать фрукты.

Для сладкого обеда можно сделать тост с ореховой пастой и бананом.

Еще один вариант – приготовить поджаренный смазанный сыром лаваш с огурцами, морковью, зеленью и отварным филе птицы.

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Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине в школах могут сократить количество предметов, которые изучают дети.

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