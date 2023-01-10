Для корисного сніданку: легкий рецепт сирників з яблуками та вівсянкою

Якщо ви полюбляєте починати ранок не лише зі смачного, а й корисного, спробуйте приготувати сирники. І не прості, а з додаванням яблук та вівсянки.

Цей рецепт дуже простий, сирники вийдуть пухкенькими та зі скоринкою. А якщо приготувати їх у духовці, то взагалі отримаєте дієтичний сніданок.

Для приготування сирників вам необхідно подбати про наявність наступних продуктів:

М'який сир – 200 г.

Сметана – 100 мл.

Яблука – 2 шт.

Вівсяні пластівці – 200 г.

Цукор – 2 ч. л.

Сіль – щіпка.

Яйця – 2 шт.

Щіпка соди.

Як приготувати:

Розімніть сир та додайте до нього сметану й жовток, ретельно розмішайте. Потім всипте вівсяні та розмішайте, відставте убік, щоб пластівці розмочилися і набухли. Яблука помийте, почистіть від шкірки та натріть на крупній терці. Додайте яблука до сирної маси та всипте соду. Білки з двох яєць збийте до пишної піни та вилийте до сиру, перемішайте. Сковорідку розігрійте на середньому вогні та змастіть олією. Сирники викладайте по черзі столовою ложкою як оладки. Смажте з обох сторін під кришкою на середньому вогні.

Щоб приготувати сирники у духовці, розігрійте її до 120 градусів, деко застеліть пергаментом і змастіть його олією. Викладіть ложкою тісто, формуючи оладки. Коли поставите деко у духовку, збільшіть градуси до 150 і запікайте 15-20 хвилин.

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