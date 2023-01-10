Для полезного завтрака: легкий рецепт сырников с яблоками и овсянкой

Если вы любите начинать утро не только со вкусного, но и полезного, попробуйте приготовить сырники. И не простые, а с добавлением яблок и овсянки.

Этот рецепт очень прост, сырники получатся пухленькими и с корочкой. А если приготовить их в духовке, то получите вообще диетический завтрак.

Для приготовления сырников необходимо позаботиться о наличии следующих продуктов:

Мягкий творог – 200 г.

Сметана – 100 мл.

Яблоки – 2 шт.

Овсяные хлопья – 200 г.

Сахар – 2 ч. л.

Соль – щепотка.

Яйца – 2 шт.

Щепотка соды.

Как приготовить:

Разомните сыр и добавьте к нему сметану и желток, тщательно размешайте. Затем всыпьте овсяные и размешайте, отставьте в сторону, чтобы хлопья размочились и набухли. Яблоки помойте, почистите от кожуры и натрите на крупной терке. Добавьте яблоки в творожную массу и всыпьте соду. Белки из двух яиц взбейте в пышную пену и вылейте в сыр, перемешайте. Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Сырники выкладывайте поочередно столовой ложкой как оладьи. Жарьте с обеих сторон под крышкой на среднем огне.

Чтобы приготовить сырники в духовке, разогрейте ее до 120 градусов, противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом. Выложите ложкой тесто, формируя оладьи. Когда поставите противень в духовку, увеличьте градусы до 150 и запекайте 15-20 минут.

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