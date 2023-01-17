Для українців доступні пільгові кредити на купівлю генераторів, чи установок Starlink: які умови

Громадяни України, які хочуть мати можливість отримувати безперебійний зв'язок та бути енергонезалежними, можуть скористатися пільговими кредитами. Гроші будуть надаватися для купівлі генераторів, установок Starlink та систем безперебійного живлення.

Як повідомили у пресслужбі ПриватБанку, позику надаватимуть на все, що "потрібно для енергонезалежності та стабільного зв’язку". Подати заявку можна за цим посиланням.

Пільгові кредити будуть доступні для малого бізнесу та підприємців, які є клієнтами банку.

Член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв зазначив, що кредити видаватимуть за спрощеною процедурою. Можна отримати від 20 до 300 тисяч гривень з авансом у 10%. На погашення кредиту надається 12 місяців (сплата рівними частинами протягом року).

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"За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка – від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", – додав Заіграєв.

Які документи потрібно подати в банк для отримання пільгового кредиту:

установчі та реєстраційні документи;

інформацію щодо юридичної структури та часток володіння;

фінансову звітність;

фінансові результати та їх використання або звіт про основні показники діяльності за останній звітний рік;

заяву про надання кредиту.

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