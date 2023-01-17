Для украинцев доступны льготные кредиты на покупку генераторов или установок Starlink: какие условия
Граждане Украины, желающие иметь возможность получать бесперебойную связь и быть энергонезависимыми, могут воспользоваться льготными кредитами. Деньги будут предоставляться для покупки генераторов, установок Starlink и систем бесперебойного питания.
Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, ссуду будут предоставлять на все, что "нужно для энергонезависимости и стабильной связи". Подать заявку можно по этой ссылке.
Льготные кредиты будут доступны для малого бизнеса и предпринимателей, являющихся клиентами банка.
Член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев отметил, что кредиты будут выдаваться по упрощенной процедуре. Можно получить от 20 до 300 тысяч гривен с авансом в 10%. На погашение кредита предоставляется 12 месяцев (уплата равными частями за год).
"По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", — добавил Заиграев.
Какие документы нужно подать в банк для получения льготного кредита:
- учредительные и регистрационные документы;
- информацию о юридической структуре и долях владения;
- финансовую отчетность;
- финансовые результаты и их использование или отчет об основных показателях деятельности за последний отчетный год;
- заявление о предоставлении кредита.
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