Для украинцев доступны льготные кредиты на покупку генераторов или установок Starlink: какие условия

Граждане Украины, желающие иметь возможность получать бесперебойную связь и быть энергонезависимыми, могут воспользоваться льготными кредитами. Деньги будут предоставляться для покупки генераторов, установок Starlink и систем бесперебойного питания.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, ссуду будут предоставлять на все, что "нужно для энергонезависимости и стабильной связи". Подать заявку можно по этой ссылке.

Льготные кредиты будут доступны для малого бизнеса и предпринимателей, являющихся клиентами банка.

Член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев отметил, что кредиты будут выдаваться по упрощенной процедуре. Можно получить от 20 до 300 тысяч гривен с авансом в 10%. На погашение кредита предоставляется 12 месяцев (уплата равными частями за год).

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"По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", — добавил Заиграев.

Какие документы нужно подать в банк для получения льготного кредита:

учредительные и регистрационные документы;

информацию о юридической структуре и долях владения;

финансовую отчетность;

финансовые результаты и их использование или отчет об основных показателях деятельности за последний отчетный год;

заявление о предоставлении кредита.

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