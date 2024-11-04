До 20 годин без світла: українцям порадили готуватись до важкої зими

Енергетичні експерти попереджають про можливість тривалих відключень електроенергії в Україні протягом майбутньої зими, особливо за умов сильних морозів та атак на атомні об'єкти.

Ситуація ускладнюється тим, що цьогорічній зимі передували місяці інтенсивних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, лише наприкінці серпня внаслідок масованих ударів понад 200 ракетами та дронами було втрачено більше 9 ГВт генеруючих потужностей та пошкоджено вісім електростанцій та понад 800 об'єктів теплопостачання, зазначає Геннадій Рябцев з Національного інституту стратегічних досліджень України . Про це пише видання Politico

За найбільш реалістичним сценарієм, очікуються щоденні відключення тривалістю 8-14 годин. Проте, як попереджає урядовий радник з енергетики Олександр Харченко, за несприятливих умов тривалість відключень може сягати 20 годин на добу.

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Наслідки можуть бути катастрофічними: відсутність опалення в оселях, зупинка стратегічно важливих підприємств та вимушена евакуація громадян за кордон. "Ситуація дійсно критична", – наголошує голова парламентського підкомітету з енергетичної безпеки Вікторія Гриб, закликаючи міжнародних партнерів до швидкої допомоги.

Занепокоєння поділяють і союзники України. За словами високопоставленого американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, існує реальна загроза людським життям через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах суворої зими.

Нагадаємо, з наступного тижня через зниження температури можуть початись відключення світла.

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