До 20 часов без света: украинцам посоветовали готовиться к тяжелой зиме

Энергетические эксперты предупреждают о возможности продолжительных отключений электроэнергии в Украине в предстоящую зиму, особенно при сильных морозах и атаках на атомные объекты.

Ситуация усугубляется тем, что нынешней зиме предшествовали месяцы интенсивных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В частности, только в конце августа в результате массированных ударов более 200 ракет и дронов было потеряно более 9 ГВт генерирующих мощностей и повреждено восемь электростанций и более 800 объектов теплоснабжения, отмечает Геннадий Рябцев из Национального института стратегических исследований Украины. Об этом пишет издание Politico

По наиболее реалистичному сценарию ожидаются ежедневные отключения продолжительностью 8-14 часов. Однако, как предупреждает правительственный советник по энергетике Александр Харченко, при неблагоприятных условиях продолжительность отключений может достигать 20 часов в сутки.

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Последствия могут быть катастрофическими: отсутствие отопления в домах, остановка стратегически важных предприятий и эвакуация граждан за границу. "Ситуация действительно критическая", - подчеркивает глава парламентского подкомитета по энергетической безопасности Виктория Гриб, призывая международных партнеров к скорой помощи.

Беспокойство разделяют и союзники Украины. По словам высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, существует реальная угроза человеческой жизни из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру в условиях суровой зимы.

Напомним, со следующей недели из-за понижения температуры могут начаться отключения света.

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