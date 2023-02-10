До 35 ракет С-300, дрони й 'Калібри': росія влаштувала черговий масований обстріл України

У ніч на 10 лютого російська федерація вкотре здійснила масований обстріл низки населених пунктів України. Зокрема, росіяни лише протягом години завдали 17 ракетних ударів по Запоріжжю. Це була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення.

Секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв заявив, що "путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку". "За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів — це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", — додав він.

"Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — зазначив Куртєв.

За його повідомленням, унаслідок масованих ранкових ракетних ударів в різних районах Запоріжжя ушкоджено обʼєкти енергетичної та промислової інфраструктури. Окрім того, на місцях деяких прильотів виникли пожежі.

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"Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та обʼєкту культурного призначення. На цей час частина міста залишається без світла, тож відповідно подекуди є й проблеми з подачею опалення", — додав він.

Також ворог завдав з десяток ударів ракетами по критичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, атаки росіян розпочалися о 4:00, ворог завдав ударів ракетами С-300. "Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити", – сказав очільник області. Після ударів у Харкові в деяких районах зникло світло. Мер міста Ігор Терехов попередив про перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомив, що близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. "Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", – сказав він.

У ДТЕК заявили, що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. "Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", — написали у компанії.

Тим часом Командування Повітряних сил ЗСУ інформує, що у ніч проти 10 лютого було знищено 5 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136" (з семи випущених) та 5 крилатих ракет типу "Калібр" (з шести випущених).