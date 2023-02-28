'До кінця року не доживе': астролог дав прогноз, коли і як помре Путін

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, помре до кінця 2023 року. Ймовірно, він покине цей світ не з природних причин.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. За його словами, гороскоп вказує, що російський диктатор може померти у час між сонячним затемненням 20 квітня і місячним 5 травня або ж це станеться влітку.

"Марс – це отруєння, а Ліліт – вогнепальна зброя. Тому до кінця 2023 року він не доживе", – наголосив Росс.

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Астролог додав, що ймовірною датою смерті Путіна може бути 30 квітня – дата смерті Гітлера. Росс зазначив, що відхід глави Кремля покладе край війні в Україні.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.