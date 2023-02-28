'До конца года не доживет': астролог дал прогноз, когда и как умрет Путин

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, умрет до конца 2023 года. Вероятно, он покинет этот мир не по естественной причине.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, гороскоп указывает, что российский диктатор может умереть во время между солнечным затмением 20 апреля и лунным 5 мая или же это произойдет летом.

"Марс – это отравление, а Лилит – огнестрельное оружие. Потому до конца 2023 года он не доживет", – подчеркнул Росс.

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Астролог добавил, что вероятной датой кончины Путина может быть 30 апреля – дата смерти Гитлера. Росс отметил, что уход главы Кремля положит конец войне в Украине.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.