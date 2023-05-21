Додайте яскравості та свіжості: Топ-10 ідеї для літнього манікюру

Манікюр не тільки робить ваші нігтики доглянутими, але й багато чого може розповісти про людину. Влітку зверніться до свіжих дизайнів та яскравості.

Додайте у свій образ більше світла, сонця, зелені та моря. UAportal пропонує надихнутися ідеями для створення оригінального манікюру.

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1. Зелена свіжість

Обирайте зелений колір та його відтінки. Поки влітку все зелене, цей колір завжди стане виграшним варіантом. Він додаватиме свіжості та актуальності. Додайте цікаві оздоблення у формі листя чи геометрії на кілька нігтиків – це буде справжня пожежа.

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2. Небесна краса у поєднанні з квітами.

3. Звірячі мотиви

Спробуйте оздобити свої нігті смугами, як у зебри, чи плямами, як в леопарда. Буде оригінально та сміливо.

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4. Патріотика

Пригляньтеся до поєднання синьо-жовтого кольору. Для більшої оригінальності додайте чорні плямки.

5. Веселковий манікюр

Зробіть оригінальним кожен нігтиків, прикрасивши його різними кольорами. Якщо хочете чогось цікаво, додайте наклейки, стікери чи розпис. Такий манікюр підійде як для жінок, так і чоловіків.

6. Нюдовий манікюр з індивідуальним дизайном на кожен ніготь.

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7. Синьо-жовта геометрія

Використайте лінії, квадрати, прямокутники, овали та інші геометричні фігури для створення цікавого манікюру.

8. Білий дрібний горошок на яскравому тлі.

Зробіть кожен нігтик яскравим, а прикрасьте все білими крапками. З таким дизайном стане значно світліше та веселіше.

9. "Зигзаг" на кольоровому тлі

10. Рожевий романтичний дизайн

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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