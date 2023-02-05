Френч та мармур: про який вид манікюру варто забути у 2023 році

Стилісти радять українським модницям не лише, як вдягатися, чи який макіяж варто спробувати нанести, а ще й дають поради щодо манікюрних трендів. Ідей для манікюру безліч, а хто робить його не часто, то зазвичай обирає класичні кольори та довжину нігтів.

Цього року, вважають експерти, варто обирати лак для нігтів "теплих" кольорів, проте модними будуть й холодні відтінки. Особливу увагу слід звернути на класичний червоний, малиновий, насичений зелений, смарагдовий, салатовий, оливковий, світло-рожевий, фіолетовий, блакитний.

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Що стосується манікюру, по який варто забути на певний час, то це класичний френч, квіткові мотиви, стиль "побільше всього та зразу" – поєднання блискіток, яскравого арту, камінчиків, паєток тощо.

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Виходить з моди й мармуровий манікюр, йому на зміну приходить легка абстрактність із вдалим поєднанням кольорів.

Сертифікована майстриня манікюру, яка постійно слідкує за модними трендами, Анна Бондар у коментарі UAPortal зауважила, що в манікюрі не варто поєднувати наступні кольори: коричневий з чорним, білий та золотистий, коричневий з сірим, синій з чорним, червоний з зеленим, червоний з помаранчевим.

Вона зауважила також, що в моду увійшла нова форма нігтів – довгий манікюр з видовженим та зігнутим кінчиком.

"Цю форму майстрині манікюру лише опановують, бо її важко "випилювати", та й часу на неї потрібно чимало. Проте саме така форма нігтів стає більш популярною у клієнтів", – додала вона.

Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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