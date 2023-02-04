Стилісти назвали кольори, які будуть у тренді цього року

У 2023 році, який за східним календарем є роком Чорного Водяного Кролика, будуть модними речі, що містять у собі поєднання кількох кольорів. Проте ви будете виглядати стильно й в однотонних речах, якщо прислухаєтеся до порад фахівців, які назвали трендові кольори-2023.

Так, фешн-порадники вважають, що у речах, що мають у собі головний колір року – 18-1750 Viva Magenta – ви неодмінно виглядатимете стильно. Це колір бадьорості та енергії.

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Цьогоріч модним вважатимуться й наступні кольори та відтінки:

Червоний,

малиновий,

насичений зелений (відтінки смарагду та літньої трави),

салатовий,

оливковий,

рожевий,

фіолетовий,

блакитний.

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У моду повертаються й паєтки, тож можете сміливо носити металізовані тканини із золотистими та сріблястими вставками.

До того ж експерти з кольору WGSN спільно з Coloro вважають, що як ключовий колір у 2023 році повернеться фіолетовий, який має викликати почуття спокою та безтурботності.

Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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