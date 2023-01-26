Названо найбільш актуальні поєднання кольорів у 2023 році

У 2023 році не обов'язково носити тільки однотонні образи, total black або безликі речі. Стилісти рекомендують обирати яскраві та модні кольори, які треба вдало поєднати між собою.

Йдеться саме про модне поєднання кольорів та відтінків. До прикладу, в одному образі можна поєднати червоний та фіолетовий, або різні відтінки сірого.

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Одним з наймодніших кольорів 2023 року є пурпуровий. Його можна поєднати з будь-яким іншим кольором.

Різні відтінки сірого в одному образі

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Червоний + фіолетовий

Світло-рожевий + беж

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Небесно-блакитний + винний

Різні відтінки зеленого в одному образі

Глибокий синій + чорний

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Помаранчевий + золотий металік

Пастельний жовтий + білий

Кип'ячено білий + молочний

Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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