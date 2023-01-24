Андре Тан показав, які речі повинні бути в гардеробі на весну-літо 2023 (фото)

Відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

На своїй сторінці в Instagram модельєр розповів про тренди одягу на 2023 рік. Серед них: проста біла майка, паєтки, широкі штани, волани та буфи, бомбер.

Проста біла майка

В 2023 році особливо актуальною річчю буде проста біла майка-алкоголічка, яку можна одягати на голе тіло та поєднувати з будь-яким низом. Така майка підійде до штанів, джинсів та спідниць.

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Паєтки

Андре Тан запевнив, що в 2023 році у тренді залишаються паєтки. Тому він закликав сміливо купувати сукні актуального відтінку. Зокрема увагу потрібно звернути на ніжно-блакитні та лазурні кольори.

Сукні з паєтками він радить носити з трендовими ботфортами та оверсайз шубами.

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Широкі штани та джинси

Must-have у гардеробі кожної модниці – широкі штани та джинси. Найкраще їх носити з обтягуючим верхом (боді, кроп-сорочками, светрами або із сексуальними корсетами та бра).

Волани та буфи

Андре Тан назвав стильним рішенням на весну-літо 2023 року – одяг з воланами та буфами.

Він вважає, що сукні, блузи, пальта з таким цікавим елементом треба придбати на весну. Вони показують легкість, ніжність, витонченість та стиль.

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Оверсайз бомбери

В 2023 році в тренді будуть подовжені моделі бомберів та варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором.

Нагадаємо, що стилісти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці. Ці речі ніколи не вийдуть з моди та виручать у будь-якій ситуації.

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