Андре Тан показал, какие вещи должны быть в гардеробе на весну-лето 2023 (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

На своей странице в Instagram модельер рассказал о трендах одежды на 2023 год. Среди них: простая белая майка, пайетки, широкие брюки, воланы и буфы, бомбер.

Простая белая майка

В 2023 году особенно актуальной вещью будет белая майка-алкоголичка, которую можно одевать на голое тело и сочетать с любым низом. Такая майка подойдет к брюкам, джинсам и юбкам.

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Андре Тан заверил, что в 2023 году в тренде остаются пайетки. Потому он призвал смело покупать платья актуального оттенка. В частности внимание следует обратить на нежно-голубые и лазурные цвета.

Платья с пайетками он рекомендует носить с трендовыми ботфортами и оверсайз шубами.

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Широкие брюки и джинсы

Must-have в гардеробе каждой модницы – широкие брюки и джинсы. Лучше всего их носить с обтягивающим верхом (боди, укропами, свитерами или с сексуальными корсетами и бра).

Воланы и буфы

Андре Тан назвал стильным решением на весну-лето 2023 – одежду с воланами и буфами.

Он считает, что платья, блузы, пальто с таким интересным элементом нужно приобрести весной. Они показывают лёгкость, нежность, утонченность и стиль.

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Оверсайз бомберы

В 2023 году в тренде будут удлинены модели бомберов и варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и прочим декором.

Напомним, что стилисты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Эти вещи никогда не выйдут из моды и будут выручены в любой ситуации.

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