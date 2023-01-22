Стилисты назвали вещи, которые в 2023 году будут неактуальными

В 2023 году некоторые вещи станут абсолютно неактуальны и выйдут из моды. Поэтому кое-кому придется выкинуть любимый топ или очки.

Поэтому стилисты рассказали о главных антитрендах 2023 года. Если хотите быть стильными, то лучше спрячь эти вещи далеко в шкафу.

Солнцезащитные очки формы "Кошачий глаз"

Очки модели "Кошачий глаз" долгое время были в тренде, но в 2023 году они станут неактуальными. Их сочетали с рубашками, платьями, джинсами, пиджаками и т.д.

В этом году внимание стоит будет сосредоточить на более традиционных моделях противосолнечных очков.

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Обжатые топы

В 2023 году кроп-топы будут актуальны, но стоит отказаться от обжатых топов. Их лучше отправить далеко в шкаф.

Стилисты рекомендуют выбрать более простым фасонам, которые не будут сковывать ваши движения.

Брюки фасона paper bag

Брюки фасона paper bag в 2023 году стали совершенно неактуальны. В частности, речь идет о штанах с завышенной талией, подпоясаемой поясом.

Стилисты подчеркивают, что штаны-палаццо сделают любой образ элегантным и изысканным.

Напомним, что стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой. Поэтому эксперты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы.

Ранее мы показали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.

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