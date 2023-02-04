Стилисты назвали цвета, которые будут в тренде этого года
В 2023 году, который по восточному календарю является годом Черного Водяного Кролика, будут модными вещи, содержащие сочетание нескольких цветов. Однако вы будете выглядеть стильно и в однотонных вещах, если прислушаетесь к советам специалистов, назвавших трендовые цвета-2023.
Так, фэшн-советчики считают, что в вещах, имеющих в себе главный цвет года – 18-1750 Viva Magenta – вы непременно будете выглядеть стильно. Это цвет бодрости и энергии.
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В этом году модным можно считать и следующие цвета и оттенки:
- Красный,
- малиновый,
- насыщенный зеленый (оттенки изумруда и летней травы),
- салатовый,
- оливковое,
- розовый,
- фиолетовый,
- голубой.
В моду возвращаются и пайетки, так что можете смело носить металлизированные ткани с золотистыми и серебристыми вставками.
К тому же эксперты по цвету WGSN совместно с Coloro считают, что в качестве ключевого цвета в 2023 году вернется фиолетовый, вызывающий чувство покоя и беззаботности.
Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.
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