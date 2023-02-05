Френч и мрамор: о каком виде маникюра стоит забыть в 2023 году

Стилисты советуют украинским модницам не только, как одеваться, какой макияж стоит попытаться нанести, но еще и дают советы по маникюрным трендам. Идей для маникюра множество, а кто делает его не часто, то обычно выбирает классические цвета и длину ногтей.

В этом году, считают эксперты, следует выбирать лак для ногтей "теплых" цветов, однако модными будут и холодные оттенки. Особое внимание следует обратить на классический красный, малиновый, насыщенный зеленый, изумрудный, салатовый, оливковый, светло-розовый, фиолетовый, голубой.

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Что касается маникюра, о котором стоит забыть на время, то это классический френч, цветочные мотивы, стиль "побольше всего и сразу" – сочетание блесток, яркого арта, камушков, пайеток и т.д.

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Выходит из моды и мраморный маникюр, ему на смену приходит легкая отвлеченность с удачным сочетанием цветов.

Сертифицированная мастерица маникюра, постоянно следящая за модными трендами, Анна Бондарь в комментарии UAPortal отметила, что в маникюре не стоит сочетать следующие цвета: коричневый с черным, белый и золотистый, коричневый с серым, синий с черным, красный с зеленым.

Она отметила также, что в моду вошла новая форма ногтей – длинный маникюр с удлиненным и изогнутым кончиком.

"Эту форму мастерицы маникюра только овладевают, потому что ее трудно "выпиливать", и времени на нее нужно немало. Однако именно такая форма ногтей становится более популярной у клиентов", — добавила она.

Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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