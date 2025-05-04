Борги за світло: чи можуть відключити послугу за несплату

З 1 січня 2024 року в Україні офіційно скасовано мораторій на відключення електроенергії для споживачів, які мають значну заборгованість. Постачальник електроенергії не самостійно приймає рішення про відключення — це регулюється чіткими правилами ринку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. За його словами, компанія зацікавлена насамперед у тому, щоб клієнт сплатив борг, а не у його відключенні.

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"Вимкнення від мережі стосується лише тих споживачів, які повністю ігнорують усі форми сповіщення — дзвінки, листи, повідомлення — і не роблять жодних кроків для погашення боргу", — наголосив він.

Керівник YASNO нагадав, що клієнти можуть обрати зручний спосіб для розрахунку: через чат-боти, мобільний додаток, особистий кабінет або ж офлайн через партнерські сервіси.

Також передбачена можливість оформлення графіка погашення заборгованості для тих, хто наразі не має змоги оплатити всю суму одразу. Незважаючи на доступність варіантів, загальна заборгованість перед YASNO вже сягнула майже 1,5 мільярда гривень.

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