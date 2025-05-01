Кому доведеться подавати документи для перерахунку субсидії у травні

З початком травня в Україні стартує неопалювальний сезон, що тягне за собою зміни в нарахуванні субсидій. Більшість громадян отримає оновлені виплати автоматично, однак деяким доведеться звернутися до Пенсійного фонду повторно.

Кому потрібно оновити документи на субсидію

Нова заява обов’язкова для тих, у кого:

змінився склад домогосподарства;

укладено або припинено договір оренди житла.

У таких випадках звернутися до Пенсійного фонду необхідно протягом 30 днів з моменту змін. Про це повідомляють Новини Live.

Доплати до пенсій для людей старшого віку

У травні пенсіонери віком 70+, 75+ і 80+ років отримають доплати за віковою категорією, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн:

70–75 років — до 300 грн;

— до 300 грн; 75–80 років — до 456 грн;

— до 456 грн; 80+ років — до 570 грн.

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У рамках продовженої програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери з дев'яти областей можуть отримати доплату до 3 250 грн. Це стосується мешканців: Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей.

Важливо: отримувачі цієї допомоги не повинні одночасно отримувати інші виплати від міжнародних організацій.

Як подати документи на субсидію

Подати заяву на субсидію або оновити дані можна:

особисто у відділеннях ПФУ;

онлайн через портал Дія;

через органи місцевого самоврядування.

Розмір субсидії визначається індивідуально, з урахуванням доходів, кількості зареєстрованих осіб у домогосподарстві та житлових умов.

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