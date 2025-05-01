Кому придется подавать документы для пересчета субсидии в мае

С началом мая в Украине стартует неотапливаемый сезон, что влечет за собой изменения в начислении субсидий. Большинство граждан получат обновленные выплаты автоматически, однако некоторым придется обратиться в Пенсионный фонд повторно.

Кому нужно обновить документы на субсидию

Новое заявление обязательно для тех, у кого:

изменился состав домохозяйства;

заключен или прекращен договор аренды жилья.

В таких случаях обратиться в Пенсионный фонд необходимо в течение 30 дней с момента изменения. Об этом сообщают Новости Live.

Доплаты к пенсиям для людей постарше

В мае пенсионеры в возрасте 70+, 75+ и 80+ лет получат доплаты по возрастной категории, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн:

70–75 лет – до 300 грн;

– до 300 грн; 75–80 лет – до 456 грн;

– до 456 грн; 80+ лет – до 570 грн.

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В рамках продолженной программы Всемирной продовольственной программы ООН пенсионеры из девяти областей могут получить доплату до 3 250 грн. Это касается жителей Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей.

Важно: получатели этой помощи не должны одновременно получать другие выплаты от международных организаций.

Как подать документы на субсидию

Подать заявление на субсидию или обновить данные можно:

лично в отделениях ПФУ;

онлайн через портал Действие;

через органы местного самоуправления.

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, количества зарегистрированных лиц в домохозяйстве и жилищных условий.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы.

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