Кому придется подавать документы для пересчета субсидии в мае
С началом мая в Украине стартует неотапливаемый сезон, что влечет за собой изменения в начислении субсидий. Большинство граждан получат обновленные выплаты автоматически, однако некоторым придется обратиться в Пенсионный фонд повторно.
Кому нужно обновить документы на субсидию
Новое заявление обязательно для тех, у кого:
- изменился состав домохозяйства;
- заключен или прекращен договор аренды жилья.
В таких случаях обратиться в Пенсионный фонд необходимо в течение 30 дней с момента изменения. Об этом сообщают Новости Live.
Доплаты к пенсиям для людей постарше
В мае пенсионеры в возрасте 70+, 75+ и 80+ лет получат доплаты по возрастной категории, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн:
- 70–75 лет – до 300 грн;
- 75–80 лет – до 456 грн;
- 80+ лет – до 570 грн.
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В рамках продолженной программы Всемирной продовольственной программы ООН пенсионеры из девяти областей могут получить доплату до 3 250 грн. Это касается жителей Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей.
Важно: получатели этой помощи не должны одновременно получать другие выплаты от международных организаций.
Как подать документы на субсидию
Подать заявление на субсидию или обновить данные можно:
- лично в отделениях ПФУ;
- онлайн через портал Действие;
- через органы местного самоуправления.
Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, количества зарегистрированных лиц в домохозяйстве и жилищных условий.
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