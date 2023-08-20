Довше не черствітиме: як краще зберігати хліб

Думки людей розділилися: деякі переконані, що хліб варто зберігати в холодильнику, аби він довше залишався свіжим, а інші категорично виступають проти такої ідеї.

UAportal розповість, як правильно потрібно зберігати хліб на кухні. Зокрема, хліб у холодильник не варто класти, адже там він черствішатиме в три рази ніж за кімнатної температури. Причина полягає в процесі кристалізації молекул крохмалю, що змінює текстуру хліба.

Проте, існує важливий аспект: хліб може знаходитися в холодильнику, проте обмежений час. Якщо вам потрібен свіжий хліб протягом 2-3 днів, ви можете використати цей метод.

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Як зберігати хліб в холодильнику: рекомендації

Уникайте поліетиленових пакетів: завдяки волозі, що випаровується з хліба, поліетиленовий пакет тільки прискорить процес черствіння. Використовуйте паперовий пакет, а потім оберніть його поліетиленовим чи харчовою плівкою.

Правила для гарячого хліба: якщо хліб ще гарячий, дайте йому охолонути перед тим, як покласти його в пакет. Гарячий хліб, загорнутий у пакет, створить конденсат.

Де зберігати хліб на кухні:

У хлібниці: завдяки хлібниці можна зберігати хліб недовго, максимум два дні. Найкраще використовувати дерев'яну хлібницю, а саму її розмістити в закритій кухонній шафі, подалі від сонячних променів.

У морозилці: для тривалого зберігання важливо використовувати морозильну камеру. Хліб можна покласти у морозильник у магазинній упаковці або у поліетиленовому пакеті, згорнутому в харчову плівку чи фольгу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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