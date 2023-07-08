Як зберегти хліб свіжим максимально довго

UAportal підготував корисні поради про те, як зберегти хліб свіжим. Дізнайтеся, як продовжити термін зберігання улюбленого борошна.

Порада 1

Зберігайте хліб у герметичному контейнері

Це допоможе запобігти витоку вологи, а також захистить хліб від зовнішніх забруднень, які можуть призвести до його швидкого псування. Крім того, зберігання хліба в сухому прохолодному місці допоможе продовжити термін його зберігання.

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Порада 2

Заморозьте хліб

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Для цього просто оберніть хліб щільно поліетиленовою плівкою або алюмінієвою фольгою і покладіть в пакет для заморожування або герметичний контейнер. Коли вони будуть готові до використання, просто розморозьте потрібну кількість при кімнатній температурі або покладіть у духовку на кілька хвилин, щоб він став теплим та м'яким!

Порада 3

Використовуйте пакети із силікагелем

Ці маленькі пакетики містять крихітні кульки, які поглинають вологу, що допомагає запобігти росту плісняви та зберегти хліб м'яким та приємним навіть після зберігання протягом кількох тижнів! Просто покладіть по одному пакетику в кожну упаковку заздалегідь нарізаних скибочок хліба і щільно запечатайте їх так вони залишаться максимально свіжими.

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