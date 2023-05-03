Самые вкусные рецепты из молодого картофеля: быстро и дешево

Молодой картофель является сезонным овощем, его можно найти в магазинах и рынках с конца весны до середины лета. Кожура ее настолько тонкая, что ее можно готовить даже не очищенной.

Чтобы успеть насладиться вкусом этого овоща, предлагаем несколько интересных рецептов приготовления молодого картофеля. Мы подобрали для вас самые простые и бюджетные блюда, которые готовить будет в удовольствие.

Молодой картофель, жареный с чесноком

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Ингредиенты:

Картофель (малого размера) – 500 г

Чеснок – 3-4 зубчика

Тимьян – веточка

Масло сливочное – 25 г

Масло – 2 столовые ложки

Соль – щепотка

Как готовить:

Молодой картофель помойте и выложите в кипяток на 10 минут (чтобы вода полностью покрывала клубень).

Очистите чеснок, измельчите ножом.

Сковороду поставьте греться и влейте 2 ст. л. растительного масла. Засыпьте чеснок и измельченный чабрец. Немного обжарьте, чтобы появился аромат.

Картошку достаньте из кипятка на бумажные полотенца, а затем высыпьте в чеснок и чабрец. Жарьте под крышкой 10 минут, затем еще 5 минут без крышки. Добавить масло и посолить. Проверяйте готовность ножом – если картофель легко прокалывается, то уже готов.

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Молодой картофель в вине

Ингредиенты:

Картофель молодой (среднего размера) – 1 кг

Вино белое сухое или полусухое – 200 мл

Чеснок – 2 зубчика

Лавровый лист – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Соль и специи – по вкусу

Как готовить:

Картошку нужно хорошо вымыть с помощью кухонной губки и промыть под проточной водой. Выложите ее на бумажные полотенца, а когда обсохнет – порежьте на четыре части.

В кастрюлю с толстым дном выложите картофель, наверх выложите измельченный чеснок и листья лавра. Добавьте сливочное масло и залейте вином.

Поставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой, включите средний огонь и ждите, пока закипит.

После закипания извлеките лавровые листья, убавьте огонь и ждите пока вино испарится.

Сковороду с антипригарным покрытием поставьте на плиту, разогрейте и выложите на нее отварной в вине картофель. Жарьте до появления румяной корочки (10-15 мин), периодически помешивая.

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Молодой картофель, запеченный в духовке

Какие продукты нужны:

Картофель молодой (малого размера) – 1 кг

Чеснок – 3-4 зубчика

Масло подсолнечное – 100 мл

Соль – щепотка

Приправы – по вкусу

Как готовить:

Молодой картофель вымойте и ополосните. Кожу не чистьте. Чеснок почистите и выжмите в пиале, добавьте соль, растительное масло и свои любимые специи. Перемешайте, пусть настаивается 5-10 мин.

Глубокий противень выстелите пергаментной бумагой, выложите картофель. Сверху полейте чесночной заправкой.

Печь картофель нужно в разогретой до 200 градусов духовке пол часа.

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