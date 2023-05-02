Вкусно, как в детстве: простой рецепт творожных ленивых вареников

Ленивые вареники из творога – вариант быстрого завтрака для детей и взрослых. Готовить это блюдо очень просто, с ним справится и начинающий.

Раньше мы писали, как приготовить ленивые вареники из картофельного пюре, сегодня предлагаем классический вариант – из кисломолочного сыра. Рецептом поделились повара "Гуслянки".

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На четыре порции подготовьте следующие продукты:

Творог – 500 г

Сахар – 6 ст. ложки

Яйцо – 1 шт.

Мука – 6 ст. ложки

Соль – щепотка

Ванильный экстракт – 5 капель

Сливочное масло – 30 г

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Как готовить ленивые вареники из творога

Пока будете готовить тесто, поставьте кастрюлю с водой на большой огонь, чтобы вода закипела.

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К сыру нужно добавить щепотку соли и яйцо, перемешайте.

Всыпьте сахар, на него капните ванильный экстракт. Хорошо размешайте.

Добавьте просеянную муку и замешайте тесто.

На присыпанную мукой рабочую поверхность насыпьте немного муки и разотрите. Выложите тесто, скатайте из него колбаски и нарежьте.

В кипящую воду закидайте поочередно вареники и варите 2 минуты после того, как они всплывут.

Выкладывайте готовые ленивые вареники в миску и перемажьте сливочным маслом. Присыпьте изюмом.

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