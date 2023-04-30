Готовятся за считанные минуты: видеорецепт сырников с маком от Клопотенко

Сырники очень популярным среди украинцев. Их можно употреблять на завтрак, устраивать "творожный перекус" между обедом и ужином, или просто приготовить себе на ужин.

Если вам надоел вкус классических творожников, предлагаем приготовить их с маком. Этим рецептом поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко и показал видео, как их готовить.

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Видео дня

Для приготовления сырников с маком подготовьте следующие продукты:

Кисломолочный творог (9%) – 300 граммов

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 0.5 ч.л.

Ванильный сахар – 10 граммов

Сахар белый кристаллический – 50 грамм

Мука – 60 граммов

Мак – 2 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Как готовить?

Сыр выложите в миску, всыпьте сверху сахар и ванильный сахар, посыпьте маком и вбейте яйцо. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная смесь. Затем добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы тесто было однородным.

Рабочую поверхность присыпьте мукой и сформуйте из теста небольшие шарики. Немного приплюсните каждую и обваляйте в муке.

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и жарьте сырники по 5 мин с каждой стороны на среднем огне.

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