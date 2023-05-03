Найсмачніші рецепти з молодої картоплі: швидко та дешево

Молода картопля є сезонним овочем, її можна знайти у магазинах та на ринках з кінця весни до середини літа. Шкірка її настільки тонка, що її можна готувати навіть нечищеною.

Аби встигти насолодитися смаком цього овоча, пропонуємо кілька цікавих рецептів приготування молодої картоплі. Ми підібрали для вас найпростіші та найбільш бюджетні страви, які готувати буде у задоволення.

Молода картопля, смажена з часником

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Інгредієнти:

Картопля (малого розміру) – 500 г

Часник – 3-4 зубчики

Чебрець – гілочка

Масло вершкове – 25 г

Олія – 2 столові ложки

Сіль – щіпка

Як готувати:

Молоду картоплю помийте та викладіть в окріп на 10 хвилин (щоб вода повністю покривала бульбу).

Очистьте часник, подрібніть ножем.

Пательню поставте грітися й влийте 2 ст. л. олії. Засипте часник й подрібнений чебрець. Трохи обсмажте, аби з'явився аромат.

Картоплю дістаньте з окропу на паперові рушники, а потім висипте до часнику й чебрецю. Смажте під кришкою 10 хвилин, а потім ще 5 хвилин без кришки. Додайте масла та посоліть. Перевіряйте готовність ножем – якщо картопля легко проштрикується, то вже готова.

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Молода картопля у вині

Інгредієнти:

Картопля молода (середнього розміру) – 1 кг

Вино біле сухе або напівсухе – 200 мл

Часник – 2 зубчики

Лавровий лист – 2 шт.

Масло вершкове – 50 г

Сіль та спеції – на смак

Як готувати:

Картоплю треба гарно вимити за допомогою кухонної губки та промити під проточною водою. Викладіть її на паперові рушники, а коли обсохне – поріжте на чотири частини.

У каструлю з товстим дном викладіть картоплю, наверх викладіть подрібнений часник та листя лавра. Додайте вершкове масло й залийте вином.

Поставте каструлю на плиту, накрийте кришкою, увімкніть середній вогонь та чекайте поки закипить.

Після закипання, витягніть лаврові листки, зменште вогонь та чекайте поки вино випарується.

Сковорідку з антипригарним покриттям поставте на плиту, розігрійте та викладіть на неї відварену у вині картоплю. Смажте до появи рум’яної скоринки (10-15 хв), періодично помішуючи.

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Молода картопля, запечена у духовці

Які продукти потрібні:

Картопля молода (малого розміру) – 1 кг

Часник – 3-4 зубчики

Олія соняшникова – 100 мл

Сіль – щіпка

Приправи – до смаку

Як готувати:

Молоду картоплю вимийте та сполосніть. Шкірку не чистьте. Часник почистьте та вичавіть у піалу, додайте сіль, олію та свої улюблені спеції. Перемішайте, хай настоюється 5-10 хв.

Глибоке деко вистеліть пергаментним папером, викладіть картоплю. Зверху полийте часниковою заправкою.

Пекти картоплю треба у розігрітій до 200 градусів духовці пів години.

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