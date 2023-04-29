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"Після всіх хвороб на ноги поставить": як приготувати деруни з пажитником

Билім Олена

'Після всіх хвороб на ноги поставить': як приготувати деруни з пажитником

Дуже популярна в давнину, але рідко використовувана нині рослина пажитник (гуньба сінна, або шамбала) має незвичайний пряний аромат та доповнює неповторним смаком страви.

Цій рослині здавна приписували низку корисних властивостей. У народі казали, що "пажитник після всіх хвороб на ноги поставить".

У магазинах та на ринках пажитник можна купити у вигляді порошку, або ж придбати його насіння, що чимось нагадує кукурудзу.

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Вважається, що пажитник тамує голод, виводить з організму шлаки, має антиоксидантні, гіпоглікемічні, гіполіпідемічні, антидіабетичні, гепатопротективні, антиульцерогенні, гіпотироїдальні, седативні, нейропротективні, протипухлинні та інші властивості.

 

Якщо ви захочете щось приготувати з цією "чудодійною" рослиною, пропонуємо рецепт дерунів з пажитником.

Інгредієнти:

  • Мелений пажитник – 2 ст.л.
  • Картопля – 0,5 кг;
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Сіль – щіпка,
  • Спеції – до смаку;
  • Олія – 3 ст. л.

Як готувати деруни з шамбалою:

  1. Картоплю треба почистити, вимити та натерти, додати в неї сметани й перемішати.
  2. Потім всипте у суміш пажитник та спеції (за бажанням), посоліть. Замішайте тісто.
  3. На розігріту сковорідку з олією викладайте столову ложку тіста й смажте до готовності з обох сторін на середньому вогні. 

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