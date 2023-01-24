Що не можна додавати в деруни, щоб вони вийшли пухкими: поради шеф-кухаря

Не завжди деруни виходять ідеальними, пухкими, ніжними в середині та з м'якою скоринкою. Це традиційна страва, рецепт якої передають із покоління в покоління.

І хоча, на перший погляд, ця страва, з мінімальної кількості інгредієнтів, здається простою – у деяких кухарів деруни виходять сірими, тонкими або зовсім не тримають форму та розвалюються. Основні помилки полягають у неправильно приготованому картопляному тісті, тому деруни "падають" під час смажіння чи запікання.

Щоб готувати пишні деруни за одним із класичних рецептів, треба знати, що додати в деруни, щоб вони не темнішали та як приготувати їх правильно та смачно.

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Деруни – це універсальна страва, для якої підійде будь-яка начинка. Ви можете використовувати м'ясний фарш на ваш смак, натертий твердий сир, солоний сир, дрібно нарізану копчену ковбасу або шинку.

Як правильно готувати деруни: що радять шеф-кухарі

В тісто обов'язково треба додати натерту на тертці або перекручену на м'ясорубці цибулину. Вона збереже колір картоплі під час смажіння та зробить страву смачнішою.

Деруни можна готувати і без яєць. Для цього додайте 4 столових ложки борошна на 800 грамів картоплі. Борошно можна взяти пшеничне, або зробити мікс з ваших улюблених видів, залежно від бажаного смаку.

Тісто для дерунів можна зберігати не більше ніж годину навіть у холодильнику, а готове тісто краще взагалі не зберігати. Навіть якщо ви додали в тісто цибулину, при тривалому зберіганні воно потемнішає, тому не готуйте тісто заздалегідь.

Якщо ви зробили занадто великі деруни та поставили пательню на великий вогонь, вони просто не встигнуть пропектися та можуть підгоріти. Щоб деруни не виходили сирими в середині, робіть їх тонкими та смажте тільки під кришкою на мінімальному вогні. Також слід натирати інгредієнти на тісто на дрібній тертці, адже чим більша фракція картоплі, тим більше часу потрібно на приготування.

Деруни можуть розвалюватись, якщо картопля дала занадто багато соку і в тісті замало яєць, або картопля з низьким вмістом крохмалю. Злийте зайву рідину з тіста та добре перемішайте натерту картоплю і вбийте в неї сире яйце, щоб деруни не розвалювалися. Також можна додати кілька ложок крохмалю.

Щоб приготувати деруни з м'ясом скористайтесь наступною порадою: викладіть ложку тіста на пательню та накрийте кришкою буквально на хвилину. Як тільки тісто трохи схопиться, на нього покладіть начинку, а зверху запечатайте дерун ще однією ложкою тіста. Після чого пательню знову слід накрити кришкою і смажити деруни до рум'яної скоринки.

Якщо деруни вийшли гумовими – ви додали занадто багато борошна, якщо деруни занадто тонкі – у тісті було багато зайвої рідини.

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Якими мають бути правильні деруни

Правильні деруни повинні бути м'якими, пишними та рум'яною хрусткою скоринкою. Правильні деруни повинні бути білого кольору і мати ніжну структуру і не бути сирими чи гумовими.

Щоб приготувати дійсно пишні деруни – посоліть натерту картоплю і дайте їй постояти кілька хвилин. Злийте рідину, яку виділить картопля, після чого додайте в тісто кілька ложок борошна або крохмалю.

До того ж у тісто для дерунів бажано додавати не одне, а два яйця. Вони зроблять тісто більш рідким, тому знову ж можна або злити зайву рідину, яку виділить картопля, або додати в тісто кілька ложок борошна або крохмалю.

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Класичний рецепт дерунів

1 кг сирої картоплі натерти на дрібній тертці;

Додати 2 яйця;

Сіль, мелений перець до смаку;

Додати натерту на тертці цибулину;

Додати 4 столові ложки борошна;

Перемішати інгредієнти та смажити деруни на середньому вогні під кришкою до рум'яної скоринки;

Подавати з часником та сметаною.

Якщо будете додавати фарш, то його також треба посолити та приправити. За бажанням можна додати в фарш натерту на тертці цибулину, або дрібно нарізану свіжу зелень.

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