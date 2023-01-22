П'ять продуктів, які не можна гріти повторно: пояснення відомого шеф-кухаря

Відомий український кулінар Євген Клопотенко назвав п'ять продуктів, які краще ніколи не розігрівати. Оскільки це може зашкодити вашому здоров'ю.

На своєму сайті шеф-кухар пояснив, які продукти краще готувати лише на одне приймання їжі або взагалі з'їсти холодними. Серед них: курка, картопля, селера, гриби та рис.

Курка

Якщо ви запікали курку чи варили її, то залишки краще їсти холодними чи додавати у салат. За його словами, у крайньому разі можна розігріти в духовці за низької температури та дуже повільно.

Проте мікрохвильовку краще взагалі не використовувати. Оскільки швидкий розігрів впливає на видозміну білків у м'ясі та негативно вплине на шлунково-кишковий тракт. До того ж смак курки також стане більш тьмяним.

Відео дня

Картопля

Якщо ви не з'їли одразу приготовану картоплю, то краще її використати для приготування якогось салату чи з'їсти холодно. При повторному розігріванні у ній розпадається крохмаль та втрачаються всі корисні речовини, що негативно впливає на смак.

Селера

Для приготування багатьох страв використовують селеру. Якщо ви готуєте суп чи бульйон, після завершення процесу краще дістаньте селеру, якщо не з’їли її одразу. Вона містить в собі нітрати, що перетворюються на нітрити після повторного нагрівання. Це може спричинити хвороби серця та інші проблеми зі здоров’ям, бо нітрити мають токсичний вплив на наш організм. До речі це ж саме стосується, моркви та свіжого шпинату.

Гриби

Страви з грибами краще з'їсти одразу. Оскільки за повторного розігрівання білок, що є в грибах, змінює свою структуру. Внаслідок цього гриби мають зовсім інший смак або взагалі його втрачають.

Рис

Рис є хорошим середовищем для розмноження бактерій, тому його найкраще їсти одразу після приготування. Якщо ж хочете розігріти, то не давайте йому нагрітися перед цим до кімнатної температури, а ставте одразу з холодильника у мікрохвильовку.

Нагадаємо, щоб сирники вийшли "ідеальними" – не пригорали, тримали форму та не розтікалися по пательні, потрібно врахувати кілька основних правила їхнього приготування. Але важливо не додати занадто багато цукру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!