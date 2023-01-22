Пять продуктов, которые нельзя греть повторно: объяснение известного шеф-повара

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко назвал пять продуктов, которые лучше никогда не разогревать. Поскольку это может повредить вашему здоровью.

На своем сайте шеф-повар объяснил, какие продукты лучше готовить только на один прием пищи или вообще съесть холодными. Среди них: курица, картофель, сельдерей, грибы и рис.

Курица

Если вы запекали курицу или варили ее, то остатки лучше есть холодными или добавлять в салат. По его словам, в крайнем случае, можно разогреть в духовке при низкой температуре и очень медленно.

Однако микроволновку лучше вообще не использовать. Поскольку быстрый разогрев влияет на видоизменение белков в мясе и окажет негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. К тому же вкус курицы тоже станет более тусклым.

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Картофель

Если вы не съели сразу приготовленный картофель, то лучше его использовать для приготовления какого-нибудь салата или съесть холодно. При повторном разогреве в нем распадается крахмал и теряются все полезные вещества, что отрицательно влияет на вкус.

Сельдерей

Для приготовления многих блюд используют сельдерей. Если вы готовите суп или бульон, после завершения процесса лучше достаньте сельдерей, если не съели его сразу. Она включает в себя нитраты, превращающиеся в нитриты после повторного нагревания. Это может вызвать болезни сердца и другие проблемы со здоровьем, потому что нитриты оказывают токсическое влияние на наш организм. Кстати это же касается, моркови и свежего шпината.

Грибы

Блюда с грибами лучше съесть сразу. Поскольку при повторном разогреве белок, имеющийся в грибах, изменяет свою структуру. В результате грибы имеют совсем другой вкус или вообще его теряют.

Рис

Рис является хорошей средой для размножения бактерий, поэтому лучше всего есть сразу после приготовления. Если же хотите разогреть, то не давайте ему нагреться до комнатной температуры, а ставьте сразу из холодильника в микроволновку.

Напомним, чтобы сырники получились "идеальными" – не пригорали, держали форму и не растекались по сковороде, нужно учесть несколько основных правил их приготовления. Но важно не добавить слишком много сахара.

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