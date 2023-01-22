Замість крабового салату: 3 прості рецепти закусок з крабових паличок

Салат з крабових паличок – це дуже популярна страва, яку роблять не тільки на свята. Цей салат робиться швидко і має дуже гарний смак. Однак, з часом поєднання крабових паличок, яєць, огірків і кукурудзи може набриднути. Ось 3 ідеї закусок з крабових паличок, які стануть вдалою заміною традиційному салату.

Закуска з крабових паличок в тарталетках

Інгредієнти:

крабові палички;

твердий сир (200 г на 1 пачку крабових паличок);

кріп;

майонез;

тарталетки.

Крабові палички треба мілко нарізати та натерти улюблений твердий сир. Додайте кріп та майонез і перемішайте. Наповніть тарталетки і закуска готова.

Робиться вона дуже швидко, за бажання тарталетки можна замінити на інший хлібний виріб. Щоб заощадити час, можна придбати готові тарталетки та зробити необхідну кількість закусок.

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Закуска з крабових паличок з сиром та часником

Інгредієнти:

крабові палички – 1 пачка;

яйця – 3 штуки;

плавлені сирки – 150 г;

часник – 2-3 зубчики;

зелень;

сіль;

перець чорний мелений;

майонез;

Зваріть яйця, після чого натріть їх на тертці або мілко наріжте. Часник можна нарізати, але краще пропустити через прес. Натріть також плавлений сир. Раніше ми писали про те, як натерти плавлений сир, щоб він не залишався на тертці.

Додайте зелень, сіль, перець та майонез і перемішайте всі інгредієнти.

Крабові палички потрібно акуратно розгорнути, щоб вони не порвалися, у вас має вийти плаский лист, всередину якого треба покласти приготовану суміш. Потім так само акуратно загорніть грабову паличку, гарно сервіруйте закуску на тарілці та подавайте на стіл.

Крабові палички в клярі

Інгредієнти:

крабові палички – 1 пачка;

яйце – 1 шт;

майонез – 1 ст. л;

борошно – 2-3 ст. л;

сухарі панірувальні – 6 ст. л;

рослинна олія для обсмажування.

Змішайте сире яйце з майонезом. Підготуйте борошно і панірувальні сухарі в окремому посуді. Сковорідку з олією поставте розігріватись на вогонь.

Занурте крабові палички в яйце, потім в борошно, і потім в панірувальні сухарі. Викладіть їх на розпечену сковороду, олія має повністю покривати крабові палички, тому можна робити це способом фритюру, або просто обсмажити крабові палички з усіх боків по кілька хвилин. Готові теплі закуски викладіть на тарілку для презентації та подавайте на стіл.

Смачного!

Раніше ми писали про 6 помилок, які псують картопляне пюре.

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