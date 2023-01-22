Вместо крабового салата: 3 простых рецепта закусок из крабовых палочек

Салат из крабовых палочек – это очень популярное блюдо, которое делают не только по праздникам. Этот салат делается быстро и имеет очень хороший вкус. Однако со временем сочетание крабовых палочек, яиц, огурцов и кукурузы может надоесть. Вот 3 идеи закусок из крабовых палочек, которые станут удачной заменой традиционному салату.

Закуска из крабовых палочек в тарталетках

Ингредиенты:

крабовые палочки;

твердый творог (200 г на 1 пачку крабовых палочек);

укроп;

майонез;

тарталетки.

Крабовые палочки нужно мелко нарезать и натереть любимый сыр. Добавьте укроп и майонез и перемешайте. Наполните тарталетку и закуска готова.

Делается она очень быстро, при желании тарталетки можно заменить другим хлебным изделием. Чтобы сэкономить время, можно купить готовые тарталетки и сделать необходимое количество закусок.

Видео дня

Закуска из крабовых палочек с сыром и чесноком

Ингредиенты:

крабовые палочки – 1 пачка;

яйца – 3 штуки;

плавленые сырки – 150 г;

чеснок – 2-3 зубчика;

зелень;

соль;

перец черный молотый;

майонез;

Сварите яйца, после чего натрите их на терке или мелко нашинкуйте. Чеснок можно нарезать, но лучше пропустить через пресс. Натрите также плавленый творог. Раньше мы писали о том, как натереть сыр, чтобы он не оставался на терке.

Добавить зелень, соль, перец и майонез и перемешать все ингредиенты.

Крабовые палочки нужно аккуратно развернуть, чтобы они не порвались, у вас должен получиться плоский лист, внутрь которого нужно положить приготовленную смесь. Затем так же аккуратно заверните грабовую палочку, хорошо сервируйте закуску на тарелке и подавайте на стол.

Крабовые палочки в кляре

Ингредиенты:

крабовые палочки – 1 пачка;

яйцо – 1 шт;

майонез – 1 ст. л;

мука – 2-3 ст. л;

сухари панировочные – 6 ст. л;

растительное масло для обжарки.

Смешайте сырое яйцо с майонезом. Подготовьте муку и панировочные сухари в отдельной посуде. Сковороду с растительным маслом поставьте разогреваться на огонь.

Окуните крабовые палочки в яйцо, затем в муку, а затем в панировочные сухари. Выложите их на раскаленную сковороду, масло должно полностью покрывать крабовые палочки, поэтому можно делать это способом фритюра или просто обжарить крабовые палочки со всех сторон по несколько минут. Готовые теплые закуски выложите на тарелку для презентации и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о 6 ошибках, которые портят картофельное пюре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!